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Появилась реакция ОП на санкции США против Дубинского. Говорят, что реакции не будет

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Появилась реакция ОП на санкции США против Дубинского. Говорят, что реакции не будет
США ввели против Дубинского санкции. Фото: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не намерены отвечать на санкции США в отношении депутата из партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

"А почему именно президент на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк, передает "Радио Свобода".

В "Слуге народа" также открестились от комментирования санкций в отношении их депутата, отметив, что позиция Дубинского часто не совпадала с позицией партии.

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Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан Украины и 4 украинских информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы. Все из-за "пленок Деркача".

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