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вторник, 14 мая 2019 10:26

Появилась новая дата инаугурации Зеленского

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Появилась новая дата инаугурации Зеленского
В парламенте зарегистрировали новое постановление об инаугурации нового президента. Фото: УНІАН

Нардеп Владимир Куренной с БПП зарегистрировал проект постановления об инаугурации нового президента с датой 17 мая.

Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван, пишет "Інтерфакс-Україна"

Ранее внефракционный нардеп Виталий Куприй предлагал провести инаугурацию 26 мая.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.

Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.

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Дата
14
мая

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

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