Появилась новая дата инаугурации Зеленского

Нардеп Владимир Куренной с БПП зарегистрировал проект постановления об инаугурации нового президента с датой 17 мая.
Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван, пишет "Інтерфакс-Україна"
Ранее внефракционный нардеп Виталий Куприй предлагал провести инаугурацию 26 мая.
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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.
Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.
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