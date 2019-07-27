"Повсюду охрана и боевые водолазы" - Зеленский поделился фото из Одессы

Президент Владимир Зеленский посетил Одессу.

Он сходил на концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой Офиса Андреем Богданом. Об этом президент написал в Facebook.

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"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписал Зеленский фото.

Автор: Facebook Зеленский опубликовал фото с пляжа

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.