"Потеря имиджа и удар по Зеленскому": Эксперт о последствиях встречи Ермака с американским лоббистом

Тайные переговоры помощника президента Украины Андрея Ермака с американским лоббистом Брайаном Ланге ведут к ухудшению имиджа страны, потери союзников и авторитета Зеленского на международной арене.

Об этом заявил аналитик и политический обозреватель Тарас Семенюк на своей странице в Facebook.

"О скандальной встреча уже написали топовые отечественные и западные СМИ. По информации источников, во время переговоров с лоббистом помощник президента позиционировал себя как персона, которая принимает решения по вопросам внешней политики страны. Такая позиция - четкий сигнал иностранным партнерам, что в Украине существует сразу несколько центров принятия решений ", - считает эксперт.

Это, по его мнению, создает для Украины угрозу потерять союзников и приведет к ухудшению международного имиджа страны. Особенно в контексте двусторонних отношений с США, где Украина и так стремительно теряет позиции.

"В связи с недавним скандалом в отставку подали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, министр энергетики США Джеймс Перри, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которых принято считать" друзьями Украины "в Штатах. По сути, теперь влияние на Трампа имеют люди, которые настроены к нашей стране негативно. Такое же мнение они формируют и у американского президента ", - отметил политолог.

Кроме того, "теневые" и "секретные" договоренности подрывают доверие к официальным дипломатическим каналам. По словам эксперта, иностранные партнеры понимают, что через неофициальные связи можно договориться по более выгодным условиям. Также "тайные встречи" с американскими лоббистами создают негативный образ президента Украины.

"Тайные переговоры" бьют по авторитету Зеленского и формируют образ слабого лидера, не способного выстроить сильную официальную линию. К тому же тайные переговоры - лишний повод скомпрометировать президента и страну. Что, собственно, уже и происходит с Украиной ", - подчеркнул Семенюк.

Он также отметил, что сейчас администрация Трампа считает Украину одной из самых коррумпированных стран в мире и в последнее время очень активно транслирует этот месседж через подконтрольные СМИ.

"Причина такого обострения - безграмотные действия Ермака в должности помощника президента по вопросам внешней политики. Дело в том, что Ермак выступает переговорщиком как с представителями США, так и с представителями РФ. Уже имея опыт "теневых сделок" с Ермаком, американцы считают, что подобные "договоренности" у него есть и с российской стороной ", - отметил политолог.

По его словам, традиционно за различные дипломатические векторы соответствуют отдельные дипломаты, позволяющий президенту получать объективные данные и принимать взвешенные внешнеполитические решения.

"В нашем же случае Ермак становится единственным источником информации для Зеленского. И она может быть намеренно искажена, учитывая вовлеченность, заангажированность и личные интересы Ермака. Подобные действия формируют имидж нашей страны как ненадежного партнера, с которым можно не считаться, а также втягивают нас во внутриполитическую борьбу в США ", - подытожил Тарас Семенюк.