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четверг, 10 декабря 2020 20:06

Постоянные реформы ставят под угрозу судебную систему - Изовитова

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Постоянные реформы ставят под угрозу судебную систему - Изовитова
Фото: ukranews.com

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова считает, что постоянные изменения в законодательстве, которое регулирует работу судебной системы, поставили ее на грань уничтожения, а право граждан Украины на судебную защиту - под угрозу.

Об этом она сказала во время третьего обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", передают Українські Новини.

"Судебная система, на мой взгляд, оказалась на грани уничтожения в результате реализации различных концепций, стратегий судебно-правовых реформ. А реформа 2014-2016 годов по очистке судебной ветви власти оказалась одновременно как открытой, так и скрытой люстрацией судей. Таким образом, мы все об этом знаем, в некоторых районах стоят пустые здания судов, отправлять правосудие уже физически некому", - отметила она.

Изовитова напомнила, что в значительной мере этому способствовала блокировка работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая смогла бы оценить кандидатов в судьи, или предоставить соответствующие рекомендации тем, которые уже оценены.

"Большое количество уже оцененных предыдущим составом ВККС кандидатов на должности судей "зависло"- они все ждут долгожданную рекомендацию нового состава ВККС", - объяснила глава НААУ.

Она подчеркнула, что восстановить работу ВККС необходимо, но это не должно происходить за счет нарушения Конституции и угрозы суверенитету Украины, как это предлагается законопроектом №3711.

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10
декабря

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