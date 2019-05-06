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понедельник, 06 мая 2019 20:20

Посол США Йованович прекращает работу в Украине - СМИ

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Посол США Йованович прекращает работу в Украине - СМИ
Мари Йованович прекращает работу чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Фото: LIGA.net

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в нашей стране.

На даный момент Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Об этом сообщает Зеркало Недели со ссылкой на американские дипломатические источники.

"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должен прилететь в Украину. И 20 мая, о чем сообщили сегодня всем дипломатам посольства, Йованович вернется в Вашингтон", - говорится в сообщении.

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До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный, его кандидатуру еще не определили.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В ответ посольство США отметило, что заявление Луценко не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию Йованович.

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06
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