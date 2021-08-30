Посол рассказала о графике Зеленского в США

Українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента у США". Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне во время официального визита в США 31 августа и 1 сентября.

После встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме он отправится в Калифорнию, сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook. Украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки визита.

"Из уже запланированного - встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей СМИ, общественности и информационно-аналитических центров. Также запланировали открытие Украинского дома, посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала Маркарова.

Перечень мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций

Встречу президентов перенесли на 1 сентября. Перенос связан с ситуацией в Афганистане. Американская сторона занята эвакуацией людей и военных из Кабула, которых захватили боевики "Талибана". Талибы требуют, чтобы выход американцев завершился 31 августа. Именно на эту дату планировалась встреча Зеленского и Байдена.