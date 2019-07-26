Посол ЕС "дал пощечину" Холодницкому

Холодницького считают проблемным руководителем. ФОТО: LIGA.net

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом. И причина этому - её руководитель Назар Холодницкий.

"Что касается САП — здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с Холодницким. Не моя компетенция решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к эффективному сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", — сказал посол в интервью Европейской правде.

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В ЕС также рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет показывать результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", — сказал Мингарелли.

Руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обвинили в сокрытии доходов.