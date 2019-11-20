"Посмотрим", - Разумков о досрочных парламентских выборах

Разумков говорит, что нет причин для изменений в правительстве или парламенте. Фото: www.rbc.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что изменений в Кабмине или досрочных выборов в Раду не будет.

Он считает, что предпосылок для этого пока нет, пишет "Українська правда".

По словам Разумкова, исключение двух народных депутатов из фракции "Слуга народа" также не является причиной проведения выборов.

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Чиновник также рассказал о возможных ротациях в Кабмине.

"По состоянию на сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим", - сказал Разумков.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает наличие конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом. Между ними бывают "дискуссии".