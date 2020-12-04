Посмертно. Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу "Айдара"

Зеленский присвоил звание Героя Украины. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно бойцу добровольческого батальона "Айдар" Игорю Филипчуку.

Филипчук награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", говорится в соответствующем указе.

Батальон "Айдар" создан в мае 2014, укомплектован добровольцами из членов организаций "Самообороны площади" и "Правого сектора". Название происходит от названия реки Айдар, возле которого произошел первый бой формирования.

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Филипчук погиб 14 августа 2014 в боях у села Хрящеватое, Краснодонский район, Луганская область. Во время атаки русских войск, Филипчук несколько раз выходил из укрытия, обстреливая танк из гранатомета. Военный сумел подбить танк, однако получил смертельные ранения. В 2015 году его награды орденом "За мужество" III степени. Похоронен на Волыни.