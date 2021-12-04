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суббота, 04 декабря 2021 18:05

Послы G7 отреагировали на начало работы Этического совета

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Послы G7 отреагировали на начало работы Этического совета
Послы приветствовали начало работы Этического совета по судебной реформе. Фото: reuters

Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия, от которого зависит успех судебной реформы.

Соответствующее заявление послы разместили на своей странице в Twitter.

"Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВРП", - говорится в сообщении.

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Послы также отметили свою постоянную приверженность поддержке этического совета и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы призываем все украинские заинтересованные стороны предоставить этим органам полную поддержку", - говорится в поздравлении.

В Украине назначили первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия — высшего руководящего органа в системе судоустройства, подающего кандидатуры судей для президентских назначений – критериям профессиональной этики и добродетели. Ключевой голос в ней будут иметь международные эксперты.

Перед тем создание Этического совета долгое время было заблокировано из-за того, что Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте.

23 октября, после многочисленных призывов, Совет судей все же избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав реформу.

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Дата
04
декабря

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