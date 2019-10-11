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пятница, 11 октября 2019 16:59

Послы G7 "откровенно и конструктивно" поговорили с командой Зеленского

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Послы G7 &quot;откровенно и конструктивно&quot; поговорили с командой Зеленского
Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента

11 октября послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили поддержку новым экономическим реформам в Украине.

Об этом сообщается в твиттере французского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве.

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"Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента. Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, которые стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский готов предоставить личные гарантии для предпринимателей, которые будут инвестировать в украинскую экономику.

"Реприватизации не будет ни в коем случае", - заявил он во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября.

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Дата
11
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