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пятница, 21 декабря 2018 16:31

Послушали Порошенко: Центризбирком назначил выборы во время военного положения

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Послушали Порошенко: Центризбирком назначил выборы во время военного положения
Выборы в ОТГ состоятся вовремя - 23 декабря. Фото: 5 канал

23 декабря в 78 объединенных территориальных общинах состоятся выборы. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

"В воскресенье, 23 декабря 2018-го, в 78 объединенных территориальных общинах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТО) в 13 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав".

В состав этих 78 ОТО вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). Выборы проведут в следующих областях: Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

На 662 участка придут около 453 тыс. избирателей. Голосование начнется в восемь утра и продлится до восьми вечера.

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Результаты выборов сельского, поселкового, городского главы объявят до 28 декабря. О результатах выборов в многомандатном избирательном округе должны объявить до 2 января 2019-го включительно. Участие примут местные организации 46 политических партий. На проведение выделили 20 млн грн.

Ранее ЦИК заявила, что во время военного положения невозможно проводить выборы в ОТО. Но Петр Порошенко заявил, что выборы в ОТО возможно провести вовремя. По его словам, в проекте изменений в закон о режиме военного положения есть все, чтобы сделать исключение и провести голосование в ОТО.

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