Последние приготовления к инаугурации: фоторепортаж

Фото: Анатолий Гаевский

Сегодня, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

У входа в Мариинский парк, через который президент Владимир Зеленский будет идти в Раду, поставили большое количество арочных металлоискателей, коммунальщики завершают последние приготовления, а полицейские охраняют порядок. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua Анатолий Гаевский.

"Последние приготовления к инаугурации, перекрыта Институтская, Грушевского и переулки между ними, людей пропускают только через металлодетекторы. В Мариинке понемногу собираются зеваки", - рассказал Анатолий Гаевский.

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Везде много правоохранителей, особенно большое количество полиции сконцентрировано со стороны станции метро "Арсенальная" .В самом парке коммунальщики завершают последние приготовления, а полиция диалога пороводит обход территории.

19 мая состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов. Первая часть репетиции прошла без Зеленского - его заменял статист. Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады вечером.