После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона

Блогер ведет канал на YouTube 5 лет.

Группа "1 + 1" олигарха Игоря Коломойского пожаловалась в YouTube на популярного украинского блоггера с псевдонимом Тайлер Андерсон и его канал "Geek Journal - Новини кіно та серіалів".

Блогер опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

Он похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент телеканала.

Видео, которое вызвало скандал

"1+1" очень не нравится критика, поэтому они борются с ней цензурой.

Вчера "1+1 "влепил 4 забастовки (из трех возможных) каналу Тайлера Андерсона Geek Journal - Новини кіно та серіалів и через неделю ютуб удалит его навсегда. Влепил забастовки - то есть пожаловался на якобы нарушение авторских прав в видео, в которых Тайлер некомплиментарно описывал контент 1+ 1", - описывает ситуацию канал "Телебачення Торонто"

В сети призывают поддержать блогера и подписываться на его запасной канал Geek Journal 2.0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали рагуля и рагулиху года

За 5 лет работы, за которые еженедельно выпускали видео, канал добился 100 тыс. подписчиков. Это первый украиноязычный канал о кино, который получил многотысячную аудиторию.

"Ирония заключается в том, что даже спустя более 100 лет, после акта единства, украинцы сами должны бороться за то, чтобы быть украинцами. Физическое пространство, то есть землю мы таки завоевали. А вот пространство медиа гнется под ногами российского контента. Но мы не сдаемся. И вам не советуем. Украина всю свою историю держится на единении. Поэтому будим едины и сегодня. С днем Соборности, друзья!", - сообщает страница блогера в Facebook

В сети создали тег в поддержку блогера #saveGeekJournal.

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами стримингового сервиса Netflix.