После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 729
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 882
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 693
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1647
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 711
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 360
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2547
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2745
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
10
4
7
5
7
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Видео
Все видео
После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
Нардеп Гончаренко приглашал в Украину россиян-сторонников оккупации Крыма
Нардеп Гончаренко приглашал в Украину россиян-сторонников оккупации Крыма
Не прошло и 1,5 года: "слуги" начали игнорировать журналистов
Не прошло и 1,5 года: "слуги" начали игнорировать журналистов
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 729
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 459
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 711
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2745
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 288
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 13:15

После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона

  Комментировать
После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Блогер ведет канал на YouTube 5 лет.

Группа "1 + 1" олигарха Игоря Коломойского пожаловалась в YouTube на популярного украинского блоггера с псевдонимом Тайлер Андерсон и его канал "Geek Journal - Новини кіно та серіалів".

Блогер опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

Он похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент телеканала.

Видео, которое вызвало скандал

"1+1" очень не нравится критика, поэтому они борются с ней цензурой.

Вчера "1+1 "влепил 4 забастовки (из трех возможных) каналу Тайлера Андерсона Geek Journal - Новини кіно та серіалів и через неделю ютуб удалит его навсегда. Влепил забастовки - то есть пожаловался на якобы нарушение авторских прав в видео, в которых Тайлер некомплиментарно описывал контент 1+ 1", - описывает ситуацию канал "Телебачення Торонто"

В сети призывают поддержать блогера и подписываться на его запасной канал Geek Journal 2.0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали рагуля и рагулиху года

За 5 лет работы, за которые еженедельно выпускали видео, канал добился 100 тыс. подписчиков. Это первый украиноязычный канал о кино, который получил многотысячную аудиторию.

"Ирония заключается в том, что даже спустя более 100 лет, после акта единства, украинцы сами должны бороться за то, чтобы быть украинцами. Физическое пространство, то есть землю мы таки завоевали. А вот пространство медиа гнется под ногами российского контента. Но мы не сдаемся. И вам не советуем. Украина всю свою историю держится на единении. Поэтому будим едины и сегодня. С днем Соборности, друзья!", - сообщает страница блогера в Facebook

В сети создали тег в поддержку блогера #saveGeekJournal.

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами стримингового сервиса Netflix.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После жалоб 1 + 1 YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11628
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 11412
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 11385
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 10764
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 9279
Политика
Завтра в Украине день траура по погибшим в Харькове
Завтра в Украине день траура по погибшим в Харькове Просмотров: 999
Степанов о локдауне: "Достигли серьезной стабилизации"
Степанов о локдауне: "Достигли серьезной стабилизации" Просмотров: 144
Языковой вопрос: "слуги" устроили перепалку в прямом эфире
Языковой вопрос: "слуги" устроили перепалку в прямом эфире Просмотров: 900
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
 Просмотров: 297
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
 Просмотров: 4374
Больше всего комментируют
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Голосов: 18885
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть