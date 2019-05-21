После заявления Гройсмана в отставку попросился его представитель в ВР

Вадим Денисенко написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в ВР. Фото: Укринформ

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко написал заявление о сложении полномочий представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

"Что считаю главными достижениями? Прежде всего помощь в реализации коммуникационных кампаний по пенсионной и медицинской реформам. Особенно хочу отметить кампанию по доступным лекарствам. Для меня особенно важны два закона "Маски-шоу стоп", которые удалось принять конституционным большинством. Спасибо всем, кто поддерживал, с кем спорил и с кем искал компромиссы, – отметил Денисенко на своей странице в Facebook.

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