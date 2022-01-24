После пяти недель каникул депутаты собрались в Раде

Завтра депутаты встретятся в сессионном зале. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний две недели подряд.

Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Рад всех видеть. После такого затяжного перерыва Верховная Рада собралась на согласительный совет", - сказал присутствующим председателям фракций и групп.

Депутаты завершат нынешнюю сессию. Через неделю откроют следующую.

Количество заболевших депутатов и работников аппарата является "чрезвычайно высоким", сказал спикер и призвал всех вакцинироваться, соблюдать дистанцию.

Новость телефона.