После победы в Москве Усика представят к Герою Украины

После победы Александра Усика в Москве премьер-министр Владимир Гройсман предлагает президенту Петру Порошенко вручить боксеру звание Героя Украины.
Об этом глава правительства написал в своем Facebook.
"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины", - написал Гройсман.
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Украинец Александр Усик стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Прошлой ночью в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-раундовом поединке. Также Усик выиграл Кубок великого Мохаммеда Али.
Уроженец Симферополя выходил на ринг в Москве под песню "Браття", где есть такие слова: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою".
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