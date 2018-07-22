После победы в Москве Усика представят к Герою Украины

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Фото: isport.ua

После победы Александра Усика в Москве премьер-министр Владимир Гройсман предлагает президенту Петру Порошенко вручить боксеру звание Героя Украины.

Об этом глава правительства написал в своем Facebook.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины", - написал Гройсман.

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Украинец Александр Усик стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Прошлой ночью в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-раундовом поединке. Также Усик выиграл Кубок великого Мохаммеда Али. Уроженец Симферополя выходил на ринг в Москве под песню "Браття", где есть такие слова: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою".