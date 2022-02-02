После отдыха в США Лещенко пошел на повышение

Сергей Лещенко является членом наблюдательного совета УЗ с декабря 2019 года. Фото: Facebook-страница

Наблюдательный совет Укрзалізниці избрал главой независимого члена Хафера Гепарда, а заместителем - бывшего народного депутата, блогера Сергея Лещенко.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в среду.

Лещенко будет представлять государство.

Хафер Гепард ранее возглавлял группу немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn Engineering&Consulting, работал в транспортно-экспедиторской компании "Лемтранс" олигарха Рината Ахметова.

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Сергей Лещенко работал журналистом. Был народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко". В 2019 году работал в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В декабре 2019 года стал членом наблюдательного совета Укрзалізниці. В прошлом году за девять месяцев задекларировал более 3,5 млн грн зарплаты от УЗ.

СМИ называют его близким к Офису президента блогером.

В январе Сергей Лещенко отдыхал в США на наибольшем круизном лайнере в мире Harmony of the Seas. Видео отдыха публиковала его супруга.