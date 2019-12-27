После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"

"Формулу Штайнмайера", которая лежит в основе действующего закона об особом статусе временно оккупированных территорий, могут изменить.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил Максим Ткаченко, созаступник председателя фракции "Слуга народа", советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке.
В детали этого процесса посвященные дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", которая лежит в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться".
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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".
По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.
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