После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"

Ткаченко говорит, что после встречи в "нормандском формате" стало понятно - Украина сможте сдвинуть позицию России по "формуле Штайнмайера". ФОТО: Facebook

"Формулу Штайнмайера", которая лежит в основе действующего закона об особом статусе временно оккупированных территорий, могут изменить.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил Максим Ткаченко, созаступник председателя фракции "Слуга народа", советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке.

В детали этого процесса посвященные дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", которая лежит в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться".

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.