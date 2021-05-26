После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное

До конца непонятно, зачем власть расширяет сферы влияния Арсена Авакова, говорит Александр Леменов. Фото: УНН

Расширение полномочий министра внутренних дел Арсена Авакова, которое утвердил Кабмин, не несет значительные изменения для государственной политики. Но это непоследовательный шаг со стороны власти после критики президента Владимира Зеленского. Такое мнение Gazeta.ua выразил антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

"Не вижу политических оснований. Это не последовательно. Сначала критикуют Авакова, убирают его репрезентацию в правительстве, но увеличивают его влияние. Следующие шаги невозможно спрогнозировать. Это хаос, последовательности нет. Они могут либо дальше расширять полномочия Авакова, или начать уменьшать. По моему мнению, нужно уменьшать", – говорит Леменов.

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До конца непонятно, зачем власть расширяет сферы влияния Авакова, говорит эксперт.

"В новых расширенных полномочиях Авакова нет значительных, глобальных изменений для государства. Но это может быть решением политического влияния. Назначать, увольнять – это сильно зависит от политической конъюнктуры. Надо посмотреть, какие есть механизмы защиты от решений политиков в таком формате. К этому отношусь отрицательно", – говорит Леменов.

26 мая Кабинет министров Украины принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел. Среди новых функций ведомства Арсена Авакова появились, в частности: учет орудий уголовных правонарушений; развитие единой системы авиационной безопасности и защиты по линии Нацполиции, ДСНС, Нацгвардии и Госпогранслужбы; психологическое обеспечение государственных служащих МВД, полицейских, ДСНС, Нацгвардии; вопрос рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий; мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов. Министр внутренних дел может назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.