 
Ексклюзивы
1/5
После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное
После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное
Просмотров: 27
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 261
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 477
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 423
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 450
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 540
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 531
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 414
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 1026
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1557
Фото
Все фото
3
3
5
13
21
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
10 &quot;криминальных авторитетов&quot; выгнали из Украины
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Видео
Все видео
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 198
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1710
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 378
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 18:25

После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное

  Комментировать
После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное
До конца непонятно, зачем власть расширяет сферы влияния Арсена Авакова, говорит Александр Леменов. Фото: УНН

Расширение полномочий министра внутренних дел Арсена Авакова, которое утвердил Кабмин, не несет значительные изменения для государственной политики. Но это непоследовательный шаг со стороны власти после критики президента Владимира Зеленского. Такое мнение Gazeta.ua выразил антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

"Не вижу политических оснований. Это не последовательно. Сначала критикуют Авакова, убирают его репрезентацию в правительстве, но увеличивают его влияние. Следующие шаги невозможно спрогнозировать. Это хаос, последовательности нет. Они могут либо дальше расширять полномочия Авакова, или начать уменьшать. По моему мнению, нужно уменьшать", – говорит Леменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского спросили об Антоненко и отставке Авакова

До конца непонятно, зачем власть расширяет сферы влияния Авакова, говорит эксперт.

"В новых расширенных полномочиях Авакова нет значительных, глобальных изменений для государства. Но это может быть решением политического влияния. Назначать, увольнять – это сильно зависит от политической конъюнктуры. Надо посмотреть, какие есть механизмы защиты от решений политиков в таком формате. К этому отношусь отрицательно", – говорит Леменов.

26 мая Кабинет министров Украины принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел.

Среди новых функций ведомства Арсена Авакова появились, в частности: учет орудий уголовных правонарушений; развитие единой системы авиационной безопасности и защиты по линии Нацполиции, ДСНС, Нацгвардии и Госпогранслужбы; психологическое обеспечение государственных служащих МВД, полицейских, ДСНС, Нацгвардии; вопрос рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий; мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов.

Министр внутренних дел может назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После критики от Зеленского расширение полномочий Авакова непоследовательное». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Депутаты разрешили русский язык

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 24977
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 11413
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 6417
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 4590
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 2808
Политика
Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
 Просмотров: 27
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
3
 Просмотров: 711
Зеленский напомнил об одном из самых ожесточенных боев в войне
Зеленский напомнил об одном из самых ожесточенных боев в войне Просмотров: 495
Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду"
Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду" Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
Депутаты разрешили русский язык
2
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 7131
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть