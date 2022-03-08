"После 24 февраля для России все сразу пошло не по плану" - Данилов о войне в Украине и помощь Запада

Алексей Данилов написал о том, что Украина нуждается в решительных действиях мероприятия. Фото - Facebook

Мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов. Но от действий и помощи Запада, которую они могут предоставить именно сейчас, зависит победа Украины.

Об этом в соцсетях написал Секретарь в Совете национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Одним из базовых расчетов кремля при разработке плана "Барбаросса – 2022" было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии.

Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь.

И так было до 2022 года, казалось, так будет и дальше, но после 24 февраля для россии все сразу пошло не по плану. Запад проснулся, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его сущность: ценности, мораль и принципы", - подчеркнул Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина как никогда нуждается в решительных действиях Запада, от них зависит судьба не только нашего государства, но и других стран.

"Мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов. Мы благодарим всех за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.

Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Невинно ли убиты, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?!" Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах, - написал Данилов.

Писательница, интеллектуалка Оксана Забужко рассказала, что Украина буквально вращает мир. Борьба Украины с российскими захватчиками ускорила те процессы, которые давно уже должны были запуститься. "Запад искренне увлекается Украиной", - говорит Забужко.