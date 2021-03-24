Пошло не по плану - "Голос" выполнил только 12% обещаний

Кира Рудик похвасталась преувеличенными достижениями партии. Фото: goloszmin.org

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что политсила выполнила 36% программных обещаний. Однако эта цифра сильно завышена. На самом деле - втрое меньше, подсчитали "Слово и дело".

"Мы продолжаем плодотворно работать каждый день на то, чтобы выполнить задачи, с которыми мы пришли. Кстати, партия "Голос" почти за два года работы в парламенте выполнила 36% своих обещаний", - сказала Рудик в интервью "Левому берегу".

По данным "Слова и дело", 14 с 121 задачи партия воплотила в реальность. Это 12% предвыборной программы. Среди них совершенствовать систему ProZorro, законодательно ограничить возможность для олигархов скупать землю, ввести институт уполномоченного экономического оператора, лишить Службу безопасности полномочий по расследованию экономических преступлений и ввести систему выборов по открытым спискам.

В политсилы есть пункты в программе, реализованные Верховной Радой. Сама фракция за соответствующие законы не голосовала. Их зачислили к невыполненным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Созвать съезд и сменить руководство: Юрчишин о расколе в "Голосе"

В некоторых обещаниях, касающихся образования, прогресса не замечают. Среди них введение бесплатных онлайн-курсов и лекций для повышения квалификации учителей, внедрение поездок школьников по регионам Украины и инициирование требования физической и психологической безопасности в школах. Та же ситуация с построением системы автоматического сбора информации о связи между членами олигархических кланов и ограничения их участия в приватизации крупных предприятий.

Недавно шести нардепам фракции "Голос" вынесли предупреждение. Это связано с голосованием в парламенте за направление на анализ Конституционного суда законопроекту о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. В марте 2020-го Кира Рудик возглавила партию вместо Святослава Вакарчука. В декабре 2020-го с должности председателя фракции ушел Сергей Рахманин. Его заменил Ярослав Железняк.