Посадит ли Зеленский Порошенко

Зеленский мечтает превратить Порошенко в Януковича, но в то же время не замечает, как превращается в Януковича сам, считает историк Сергей Громенко. Фото: Reuters

Владимир Зеленский видит в Петре Порошенко реальную угрозу, а в его заключении – спасение собственного рейтинга, считает историк Сергей Громенко.

"Можно было бы понять логику Зеленского, если бы он обвинил Порошенко в незаконном обогащении или злоупотреблении властью. Народ у нас не любит богатых, это факт, так что были бы основания надеяться на общественную поддержку обвинения. Но много ли людей реально поверят в предательство Порошенко? Не думаю", – убежден он.

снабжение угля с неподконтрольных территорий и сейчас идет полным ходом. Если Порошенко сейчас осудят по этому обвинению, то по нему же будут автоматически судить и Зеленского после завершения каденции, убежден Громенко.

"Страх Януковича перед конкуренцией с Тимошенко привел ее в тюрьму, а его – в объятия России с закономерным финалом. Если личное отвращение Зеленского к Порошенко перевесит здравый смысл – произойдет то же самое. Зеленский отчаянно мечтает превратить Порошенко в Януковича, но при этом не замечает, как превращается в Януковича сам. Остался буквально один шаг", – отметил историк.

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20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Сейчас Порошенко находится в дипломатическом турне за границей. Планирует возвратиться в Украину 17 января.