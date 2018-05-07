Порошенко заявил об экономическом росте и дал обещание на май

"Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет до этого" - президент Петр Порошенко. Фото: Reuters

Антикоррупционный суд могут создать уже в мае.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью изданию "Фокус", пишет сайт главы государства.

"Мы хотим ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", - сказал он.

Порошенко заявил, что в стране "удалось улучшить инвестиционный климат".

"Мы за четыре года достигли более, чем за 25 лет до этого", - сказал он.

"Мы в рейтинге Doing Business с места 137 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году очевидно вырастут на 3,5 процента. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны", - заявил президент.

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1 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Антикоррупционном суде. Создание суда является требованием Европейского Союза. Законопроект должен пройти второе чтение.