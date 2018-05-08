Порошенко за результаты выборов продал Сумщину - Терещенко

Мишель Терещенко отказался от французского гражданства, чтобы работать в Украине. Фото: Ирина Патлатюк

Президент Петр Порошенко отдал часть Сумской области в руки главы группы "Воля народа" в Верховной Раде Андрею Деркачу в обмен на обеспечение положительных результатов выборов.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Я год назад убрал портрет президента из кабинета. Он предал меня. Продал Сумщину и особенно Глухов - Деркачу. Тот должен был гарантировать Порошенко результат на президентских выборах. Деркач и Константин Григоришин (бывший российский олигарх. Принял украинское гражданство. - Gazeta.ua) идут бок о бок - это облэнерго, агролес, нефтеперерабатывающие заводы.

Наш город пограничный. Контрабанда процветает. Кто это крышует? Полиция. Все с этого получают - область и министерство. Кому там наверху нужен этот француз, который рассказывает такое?", - отметил Терещенко.

Мэр подчеркнул, что Деркач пытается отстранить его от должности до следующих выборов, чтобы иметь возможность их сфальсифицировать.

"Он хочет сделать все, как всегда. Уложить так называемые соглашения с пенсионерами. Но пока я здесь - не может. Ибо отдел социальной защиты не будет работать на него. Отдел образования не будет давить на родителей и учителей, чтобы голосовали за Деркача. Поэтому через губернатора, прокуратуру, полицию хотят нас отсюда убрать. В городском совете давали указания депутатам не голосовать за бюджет. Или не идти на сессию. И город остался без бюджета", - рассказал Терещенко.

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