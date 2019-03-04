Порошенко высмеял известный телеведущий

Президента Петра Порошенко потролилы на фоне скандала с хищениями в Укроборонпроме.

Телеведущий Майкл Щур высмеял президента Петра Порошенко из-за его заявлений о борьбе с коррупцией. Об этом шла речь в программе журналиста.

Щур вспомнил о скандале с хищениями в Укроборнопроме, где фигурирует первый заместитель секретаря СНБО, друг Порошенко Олег Гладковський и его сын Игорь.

"История со злоупотреблениями в оборонке тянется с 2015 года. Уголовные дела, журналистские расследования, но всем было пофиг. Ибо цифры, графики, документы - это скучно. По настоящему все взорвалось только сейчас, когда обнародовали переписку участников этих схем. Этот слив самый интересный со времен сломанного iCloud Дженнифер Лоуренс. Только вместо интимных фото у нас теперь будет новый президент?", - было сказано в сюжете.

Телеведущий напомнил реакцию Порошенко на скандал: "Нет фамилии, ни должности никого не спасут".

"То есть не спасут? 5 лет спасали, а теперь не спасут?", - спросил Щур.

"Порошенко не верит, что во второй раз станет президентом?", - спросили в программе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов

Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.