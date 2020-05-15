Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин. Фото: "Европейская Солидарность"

Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.

Петр Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации, международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок.

Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущения эрозии независимости Нацбанка Украины.

Председатель "Европейской солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как важного инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использования правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Петр Порошенко приветствовал номинирование генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность Посла Соединенных Штатов в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.