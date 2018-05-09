Порошенко встретился с Туском: о чем говорили президенты

Порошенко встретился с Туском. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский союз летом 2018 года в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Украины проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск: Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной

Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также стороны обсудили пути усиления помощи со стороны ЕС.

Туск раскритиковал польский "антибандеровский" закон. "Те, кто распространяют ложную формулировку о "польских лагерях", вредят доброму имени и интересам Польши. Авторы закона (об Институте национальной памяти) способствовали этой отвратительной клевете на весь мир, как никто до этого не делал. Следовательно, все по закону", - написал Туск.