Порошенко встретился с Туском: о чем говорили президенты

 
Ексклюзивы
1/5
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2295
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 2745
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1116
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 927
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5031
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10161
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1566
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1584
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 774
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 648
Фото
Все фото
3
7
5
20
4
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Видео
Все видео
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10161
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1566
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6075
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6201
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2412
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 21:54

Порошенко встретился с Туском: о чем говорили президенты

  Комментировать
Порошенко встретился с Туском: о чем говорили президенты
Порошенко встретился с Туском. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский союз летом 2018 года в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Украины проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск: Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной

Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также стороны обсудили пути усиления помощи со стороны ЕС.

Туск раскритиковал польский "антибандеровский" закон.

"Те, кто распространяют ложную формулировку о "польских лагерях", вредят доброму имени и интересам Польши. Авторы закона (об Институте национальной памяти) способствовали этой отвратительной клевете на весь мир, как никто до этого не делал. Следовательно, все по закону", - написал Туск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко встретился с Туском: о чем говорили президенты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства

Индианцы продали правительству земли за бесценок

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

Самое читаемое
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 69161
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 46712
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 45370
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
84
 Просмотров: 41971
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 37898
Больше всего комментируют
150
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
9
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 41992
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua