Порошенко встретился с президентами Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1413
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1917
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5130
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2223
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1881
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Фото
Все фото
9
6
1
3
5
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Видео
Все видео
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5787
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 36
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 16:25

Порошенко встретился с президентами Украины

  Комментировать
Порошенко встретился с президентами Украины
Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский встретились возле Мариинского дворца.

Пятый президент Петр Порошенко встретился с другими президентами Украины, в частности с действующим Владимиром Зеленским, после официальной части празднования Дня Независимости.

Порошенко присоединился к Владимиру Зеленскому, Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко во время приема у Мариинского дворца уже после "Марша Достоинства", сообщает "Громадське".

Порошенко проигнорировал празднования Дня Независимости на Майдане с другими президентами, зато утром вместе с супругой принял участие в совместном молебне УГКЦ и ПЦУ в Софии Киевской. После этого встретился с военными и их семьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском

Петр Порошенко к официальной части празднования Дня независимости не присоединился. В команде Порошенко объяснили, что отсутствие экс-президента на Крещатике - это реакция на отмену парада.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко встретился с президентами Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Погибло населения трех городов

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19972
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 16345
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 11252
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9801
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 8802
Политика
Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском
Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском Просмотров: 2016
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
Порошенко не пришел на Майдан Независимости 6 Просмотров: 2799
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
13
 Просмотров: 441
На Ровенщине чиновник собирается в декрет
На Ровенщине чиновник собирается в декрет Просмотров: 882
Журналисты узнали наиболее вероятного соперника Супрун
Журналисты узнали наиболее вероятного соперника Супрун Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
6
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 10024
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua