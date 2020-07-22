Порошенко встретился с Послом Польши в Украине: обговорли ускорение признания ПЦУ

Председатель партии «Европейская Солидарность» встретился с послом Польши в Украине. Фото: eurosolidarity.org

Председатель партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцки.

Петр Порошенко передал личные поздравления Президенту Польши Анджей Дуди в связи с его переизбранием на второй президентский срок.

Председатель партии «Европейская Солидарность» встретился с послом Польши в Украине. Фото: eurosolidarity.org

Была отмечена важность продолжения укрепления стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.

"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение Украины - это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться от ваших. Ваше лидерство, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел ", - отметил посол.

Председатель партии «Европейская Солидарность» встретился с послом Польши в Украине. Фото: eurosolidarity.org

Порошенко выразил надежду, что Польша и в дальнейшем будет оставаться последовательным адвокатом интересов Украины в рамках ЕС и НАТО.

"Я хочу поблагодарить за очень важную работу в сфере безопасности, когда вы помогали защиты, в том числе, и безопасности Европейского Союза. Я всегда говорил: когда наши воины на восточном фланге НАТО дают отпор российской агрессии, мы себя чувствуем, что мы боремся не только за суверенитет Украины, но и за свободу, за демократию в Европе и в мире. Мы имели очень эффективные консультации, координацию. Мы открыты для доступа наших польских партнеров к информации, которую мы получим при отражении российской агрессии. И в этом случае обе стороны выигрывают.

Отдельно хотел отметить необходимость продолжения развития нашего сотрудничества в рамках Украина-Польско-Литовского бригады. Я с удовольствием вспоминаю наши с президентом посещение Люблина, когда мы вместе с президентом Литвы Грибаускайте имели возможности проверить все этапы: и подготовки и разработки и координации и совместного обучения. Это чрезвычайно полезно ", - отметил он.

Председатель партии «Европейская Солидарность» встретился с послом Польши в Украине. Фото: eurosolidarity.org

Отмечено приоритетности совместного противодействия продолжающейся российской агрессии и важности укрепления санкционной политики против Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.

Особое внимание Порошенко уделил состоянию обеспечения уважения верховенства права и свободы слова и СМИ в Украине.

Он также проинформировал собеседника о существующих угрозах возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований.

Порошенко также обратился с просьбой поддержать процесс международного признания Православной церкви Украины, в частности со стороны Польской православной церкви.