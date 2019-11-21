Порошенко встретился с Меркель в Париже

Пятый президент Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Порошенко.
Саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.
Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопрос о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращение заложников, решение ситуации безопасности и местные выборы.
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