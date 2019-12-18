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среда, 18 декабря 2019 12:24

Порошенко встретился с генералом Марченко

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Автор: Пресс-служба "ЕС"
  Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО
Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" и народный депутат Петр Порошенко лично поздравил киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

Во время встречи Порошенко показал оберег из Донецкого аэропорта, который Марченко (позывной Марчелло) в свое время подарил ему на память.

"Это наша, может, вторая или третья встреча в жизни. Но эта кукла, которую вы мне подарили, все время была со мной. Для тех, кто не знает, я хотел бы рассказать ее историю. В Донецком аэропорту был магазин duty free. И уже тогда, когда в аэропорту шли ожесточенные бои, эта кукла, которая символизирует Украину, для меня стала символом несокрушимости Украины. Мы всегда должныпомнить и о ДАП, и о героических поступках", – подчеркнул Порошенко.

Автор: Пресс-служба "ЕС"
 

Пятый президент отметил, что за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев, которые с первых дней российской агрессии пошли защищать государство.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои – это не самое важное, что есть в Украине. Они стараются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет", - подчеркнул Порошенко.

Марченко, который после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, к осовремениванию стандартов вещевого и пищевого обеспечения, поблагодарил Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами.

Автор: Пресс-служба "ЕС"
  Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО
Петр Порошенко поздравил Дмитрия Марченко с освобождением из СИЗО

Как известно, благодаря реформированию ВСУ перешли на новую форму по образцу НАТО, в армейских частях было введено современное полноценное питание.

"Я хочу поблагодарить за доверие делать реформы. Это была очень сложная работа. Очень тяжелый путь мы прошли, чтобы показать результат".

Марченко поблагодарил семью Порошенко и всех неравнодушных украинцев, которые за несколько дней собрали необходимую сумму в 20 миллионов гривен для залога.

"Для меня большая честь, что я имел возможность воевать и защищать этот народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", – сказал генерал Марченко.

РБК-Украина
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