Порошенко вспомнил о последнем члене ЦИК

В новой ЦИК нет представителя "Оппозиционного блока". Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко подаст кандидуру 17 члена Центральной избирательной комиссии после консультаций с "Оппозиционным блоком".

Об этом глава государства сообщил на встрече с новоназначенными членами ЦИК.

"Сейчас ЦИК сформирована из 16 членов. Остается одна вакансия. Я как президент мог бы провести необходимые консультации с фракцией, не предоставившей свои предложения кандидатур на членов ЦИК. После проведения консультаций я готов внести и эту кандидатуру в парламент для того, чтобы обеспечить представление всех фракций, на чем очень настаивала фракция оппозиции, ища черную кошку в черной комнате, когда ее там не было", - сказал Порошенко.

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Президент Петр Порошенко на 13 вакантных мест внес 14 кандидатур. Чтобы решить эту коллизию, спикер Андрей Парубий предложил увеличить количество членов ЦИК с 15 до 17. Верховная Рада поддержала это предложение. Вскоре назначила 14 новых членов, еще 2 остались работать из старого состава. Вакантным остается место для представителя "Оппозиционного блока".