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четверг, 07 октября 2021 17:57

Порошенко возмутился, что "слуги" не пришли на заседание относительно пенсий

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Порошенко возмутился, что &quot;слуги&quot; не пришли на заседание относительно пенсий
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко: "Уже надо нести ответственность перед народом, отчитываться перед народом"

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко возмущен, что депутаты из монобольшинства Зеленского проигнорировали внеочередное заседание, где должны были рассматривать вопрос пенсий и социальной поддержки граждан.

Во время выступления с трибуны парламента Порошенко заявил, что через 2,5 года после выборов власть уже должна нести ответственность за кризис в стране.

"Я обращаюсь к украинскому народу. Я не обращаюсь к народным депутатам - ни к лотерейщикам, ни к "игорному бизнесу", которые ограбили страну. Почему я не обращаюсь к депутатам? Потому что их нет в зале. Потому что в зале меньше 226. Им эта тема не интересна", - констатирует Порошенко.

"Когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сидели. А когда надо позаботиться о народе... Вы считаете, что народ так хорошо живет? Пойдите на улицу, спросите - и вы получите ответ. Или по морде получите", - возмутился пятый президент.

"Первая позиция - это энергетический кризис. Вы в 2020-2021 годах, имея наши деньги, которые мы отсудили у РАО "Газпром" в размере 3 миллиарда долларов, их профукали, разворовали. А сегодня собираетесь петь басни пенсионерам, как они хорошо живут?", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Не надо было принимать новые законы. Достаточно было выполнять требования об индексации пенсий в связи с инфляцией, которую вы откладывает уже два года", - отмечает Порошенко.

"Я сейчас хочу сообщить сенсационную новость: два с половиной года Порошенко не президент, а вы не оппозиция", - иронизирует лидер "ЕС".

"Уже надо нести ответственность перед народом, отчитываться перед народом. Не создавать парламентский кризис, который вы сделали сегодня, не давая принять решение по армии, экономике, энергетике и по защите людей. Еще раз говорю - позор вам, что сегодня вас в зале нет", - резюмирует пятый президент.

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