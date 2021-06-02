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среда, 02 июня 2021 13:57

Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей 2020 года – ОПОРА

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Порошенко возглавил рейтинг депутатов-благотворителей 2020 года – ОПОРА
ОПОРА: "Петр Порошенко осуществил благотворительных взносов на общую сумму 739 тысяч гривен"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов Украины, которые осуществляли благотворительные взносы со своих заработных плат в 2020 году. Политик осуществил их 14 на общую сумму 739 000 гривен.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 000 наборов отправлено в регионы.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от политика были доставлены в медучреждения и спасают жизни. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

Как сообщалось, Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 108-му батальону 10 ОГШБ комплект видеонаблюдения. В комплекте – камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

Обозреватель
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