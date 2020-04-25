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суббота, 25 апреля 2020 16:34

Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко

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Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко: "Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию - выполнение нынешней властью задачи Кремля". Фото: facebook.com/O.Liashko

Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в госизмене командующему Военно-морских сил адмиралу Игорю Воронченко, екссекретарю СНБО Александру Турчинову и пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить этих лиц в государственной измене. В частности, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив", - отметил Ляшко.

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По его словам, фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию - выполнение нынешней властью задачи Кремля по дискредитации Майдана и освободительной борьбы.

В Зеленского вместо борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом решили устроить очередное шоу с политическим преследованием лидера оппозиции Петра Порошенко. Об этом написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Парубий в Facebook.

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