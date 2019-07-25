Порошенко внезапно прехал в ДБР на допрос

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был ее перенести", - сказал Порошенко журналистам. ФОТО: Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был ее перенести и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов - Gazeta.ua ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его соратников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину ", - сказал Порошенко журналистам, передает "Громадське".

Допрос будет длиться приблизительно в течении часа.

Пресс-секретарь бюро также показала журналистам заявление адвокатов о переносе заседания, которую прислали к визиту пятого президента.

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Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что пятый президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести. 24 июля Порошенко сам пришел в ГБР с просьбой провести допрос - ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос. В мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он ожидал, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступления. В частности, по его словам, речь идет о панамские офшоры, хищения в армии, а также оборонном заказе "Кузницы на Рыбацком". 11 июля в ГБР сообщили, что детективы на 17 июля вызывают на допрос пятого президента Украины. 12 июля пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко состоянию на этот день не получал повесток от любых следственных органов. В тот же день пресс-служба партии сообщила, что ее лидер Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза. Согласно информации, он получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. 16 июля адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Государственный бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, сообщил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.