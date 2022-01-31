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понедельник, 31 января 2022 12:19

Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу

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  Петр Порошенко
Петр Порошенко

Силовики, по указанию Офиса Зеленского, блокируют политическую деятельность лидера партии "Европейская Солидарность". Об этом Петр Порошенко заявил журналистам у ДБР. Он подчеркнул, что сегодня планировал объявить на согласительном совете инициативы по укреплению обороноспособности Украины, и именно в это время ДБР назначило так называемый "допрос".

"В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс., воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю", – говорит Петр Порошенко.

"Специально для этого будет еще ряд других инициатив, начиная от законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм и включая некоторые временные следственные комиссии по преступлениям, кающимся "Слугами народа". В том числе имеющие коррупционную составляющую", – подчеркнул Порошенко.

"На прошлой неделе в понедельник я должен быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине. Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня были запланированы несколько встреч с министрами иностранных дел стран ЕС для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сообщил Петр Порошенко.

"В среду или в четверг я должен был быть на фронте, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Все это не произошло, потому что ДБР и прокуратура не отвечают на мои запросы по обеспечению такой политической деятельности, блокируют и именно в это время они назначают допрос", – отмечает Петр Порошенко.

"Все это делается по указанию Зеленского. Исполнителем является Татаров, друзья которого незаконно назначены в ДБР для обеспечения этих политических преследований. Это все – шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующих его ничтожность", – убежден Порошенко.

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу", – резюмирует пятый Президент

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Дата
31
января

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