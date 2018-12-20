Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил народного депутата Ольгу Богомолец с должности своего внештатного советника.

Указ об этом опубликован 19 декабря на сайте Администрации Президента Украины.

Причина увольнения в документе не указана.

Богомолец была советником Порошенко по гуманитарным вопросам.

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6 декабря она заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. "Хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости. Президент, который начнет в первую очередь с себя. Он не будет нарушать Конституцию, он будет жить такой жизнью, которой живут обычные люди", – объяснила Богомолец.