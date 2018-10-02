Порошенко утвердил новый уровень военного сотрудничества с Польшей

Президент Петр Порошенко подписал закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.
Ранее генеральное соглашение между Кабинетом министров и польским правительством ратифицировала Верховная Рада.
"Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны.
Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных культурных мероприятий и соревнований", - сообщает пресс-служба главы государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуда попросил США разместить в Польше военную базу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает Россию самой большой угрозой для его страны, учитывая военную агрессию РФ в Украине.
Комментарии