Порошенко утвердил новый уровень военного сотрудничества с Польшей

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Президент Петр Порошенко подписал закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.

Ранее генеральное соглашение между Кабинетом министров и польским правительством ратифицировала Верховная Рада.

"Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны.

Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных культурных мероприятий и соревнований", - сообщает пресс-служба главы государства.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает Россию самой большой угрозой для его страны, учитывая военную агрессию РФ в Украине.