Порошенко собирает СНБО

После оборонного скандала президент Петр Порошенко созывает заседание СНБО. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду, 6 марта.

Заседание по реформированию Укроборонпрома состоится в 16:00, сообщает УНН

"Есть информация, что заседание будет в четыре", - сказал собеседник с СНБО.

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4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок.