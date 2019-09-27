Порошенко снова не пришел на допрос

Порошенко не посещает допросы ГБР по заявлениям экс-заместителя Администрации Януковича. Фото: УНІАН

Народный депутат, пятый президент Петр Порошенко в пятницу не пришел на допрос в Госбюро расследований.

Его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Порошенко не пришел на допрос в пятницу. Его вызвали для проведения следственных действий в уголовном производстве, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами при переходе кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она подчеркнула, что Порошенко заблаговременно сообщили о дате и времени допроса.

Адвокат Порошенко Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором отмечает, что Порошенко не сможет прибыть на допрос 27 сентября, поскольку находится за границей.

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Вчера, 26 сентября, Петр Порошенко праздновал день рождения. Ему исполнилось 54 года. ГБР расследует 13 производств, в которых Порошенко фигурирует. Их открыли по искам экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.