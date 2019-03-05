Порошенко сбежал от активистов через черный ход

Президент Петр Порошенко ушел от активистов в Днипре. Фото: Facebook

В Днепре на мероприятии Петр Порошенко отказался заходить через главный вход и снова воспользовался черным от десятка активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщили в Facebook-сообществе по расследованию убийства Гандзюк.

"Так вот, господин президент снова убежал. Опять убежал на черный ход и через него снова пытался выйти с мероприятия. Но активисты его все равно встретили. Порошенко и его окружение видели и плакаты, и наших людей, и вопрос услышали, но быстро побежали в машины.

Более того трансляцию, которую вел Артем Романюков, пытались сорвать странными методами - наяревали на телефон, а потом спамили в вайбери, чтобы выключалась фб-трансляция. Когда на эти номера перезванивали - никто не отвечал. После акции звонки и сообщения прекратились. Сбежал президент, бежали с ним и недоранкеры", - сообщили активисты.

Люди держали в руках плакаты с перечеркнутыми фамилиями председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рыщука.

"Мы будем преследовать Петра Порошенко пока третий заказчик убийства - Владислав Мангер - не заедет на СИЗО, чего до сих пор не может добиться гепрокурор Юрий Луценко", - заявили активисты.

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3 февраля президент Петр Порошенко уже прятался от активистов, когда добирался черным ходом в ЦИК.