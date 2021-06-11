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пятница, 11 июня 2021 16:55

Порошенко с волонтерами приобрели полный комплекс оптической разведки для 10-й ОГШБр. На очереди - еще одна бригада
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  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

10 Отдельная Горно-Штурмовая бригада в ближайшие дни получит полный комплекс оптической разведки и видеонаблюдения.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отметил, что это позволит завершить создание объединенного бригадного комплекса видеонаблюдения.

"Неделю назад мы поставили в 10-ку, в 108 батальон комплект видеонаблюдения для батальона", - напомнил Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

Он рассказал, что тогда активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали необходимые средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военных. "Вы невероятные, потому что вы собрали полный объем средств за два дня. Почти две тысячи украинцев за два дня обеспечили батальон системой видеонаблюдения", - сказал он.

Петр Порошенко отметил, что инициаторы предложили кроме батальонных комплексов установить еще и бригадную систему, и объединить их.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

"Мы замахнулись еще дальше и сказали, что мы создаем абсолютно современный, соответствующий натовским стандартам комплекс для всей бригады. Он был намного дороже - более 730 тысяч гривен. И тогда мы договорились, что вы собираете, и мой Фонд также к этому присоединится", - рассказал Порошенко.

Пятый президент Украины сообщил, что как он и обещал, Фонд перечислил половину суммы на приобретение бригадного комплекта.

"Но произошло чудо, потому что сегодня и вы уже собрали уже более 400 тысяч гривен", - отметил Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

Лидер партии подчеркнул, что все оборудование, которое передано в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений.

"Я хочу подчеркнуть - в десятую бригаду, а также для других бригад, которые будут замещать 10-ку на очень напряженном участке Зайцево - Шуми. Будет стоять система, которая будет спасать жизни наших воинов и уничтожать врагов", - подчеркнул он.

"Это наша с вами совместная работа", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что помощь армии на этом не заканчивается: "Еще одна приятная новость - когда мы закончим поставки в 10-ку, мы берем другую бригаду. В ближайшее время вы услышите, которую".

"И так же будем защищать наших воинов. Так же будем защищать украинскую землю, как мы это делали в 2014, 2015 годах. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело вместе", - сказал Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

Как известно, 27 мая Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-ой отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и к бригаде дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", - объяснял Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Оборудование, переданное в 10 ОГШБр, будет поставлено на вооружение и останется работать в зоне проведения боевых действий после ротации подразделений"

Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня. Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и приобрели крайне важное оборудование для украинских военных.

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Дата
11
июня

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