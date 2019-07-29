Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ

Семья Порошенко поехала на отдых. Фото: "Акценты"

Пятый президент Украины Петр Порошенко поехал отдыхать за границу вместе с семьей.

Порошенко рассказал о своих намерениях в интервью "Украинской правде" 26 июля.

Сообщили со ссылкой приближенные к пограничной службы источники, что Порошенко полетел в Турцию.

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"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник.

Источники утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Единство и духовная сила - это самое сильное оружие украинского народа в борьбе за независимость. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем обращении по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.