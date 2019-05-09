Порошенко рассказал о своих планах после президентства

Порошенко не уйдет из политики. Фото: Днепр Час

Президент Петр Порошенко заявил, что после завершения президентской каденции остается в политике для защиты европейского и евроатлантического курса Украины.

"В том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как вскоре сложу полномочия президента Украины", - сказал Порошенко во время выступления на акции "Первая минута мира", сообщает Укринформ.

По его словам, ЕС и НАТО залогом единства и безопасности на нашем континенте, а также является гарантией национальной безопасности Украины и безопасности каждого украинского гражданина.

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"В европейской цивилизации мы видим корни своей идентичности. Цель путинского контроля над историей откровенно провозглашена. Он хочет восстановить российскую империю и растворить украинский в" едином народе ", как будто в серной кислоте", - подчеркнул президент.

Напомним, на выборах президента Украины Петр Порошенко уступил шоумену Владимиру Зенеському, который получил 73,22% голосов избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% граждан. Всего на выборах президента проголосовали более 18 млн украинцев.