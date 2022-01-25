Порошенко рассказал, что нужно срочно сделать для укрепления обороноспособности Украины

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга сообщил журналистам, что во время закрытого совещания у Председателя Верховной Рады относительно ситуации безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.

Как известно, Европейская Солидарность инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн. Порошенко также рассказал, на что должны пойти эти деньги и где их можно взять.

"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей Европейской Солидарности, и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", – сообщил лидер партии. Он также напомнил, что единственная фракция, блокирующая изменения в бюджет – это фракция монобольшинства "Слуга народа".

"В первую очередь неукомплектованные боевые подразделения, нужно срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях. Дать им возможность вернуться на шесть месяцев, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойную плату", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – это создание стратегических резервов. Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас есть резервы. А на уровне оперативных уже есть определенные проблемы, на уровне стратегических – ноль. Для этого мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещественным обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ. Нельзя с этим тянуть ни дня. И это второе направление", – говорит Петр Порошенко.

"Третье направление – это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население – что, где, когда каждый должен делать, не дай бог случится время "Ч", – подчеркивает Порошенко.

"Надо восстановить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону. И для всего этого мы рассчитали, что срочно требуются эти 50 млрд грн", – объясняет Петр Порошенко.

"Речь не идет о развертывании паники – наша армия сильна, и я горжусь тем, что моя команда во время моей каденции в 2014-2019 годах создала сильную и мощную армию, способную защитить украинское государство. Мы твердо убеждены, что та международная коалиция, которая была нами создана, сегодня дает свои плоды бок о бок с украинцами – и в части обеспечения оружием, и в части обеспечения давления на Россию международная коалиция работает", – констатирует пятый Президент .

Порошенко отметил – если украинская власть обращается за поддержкой к союзникам, то должна что-то делать и сама.

Откуда эти деньги взять? Поскольку из-за некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2,7 млрд долларов, который Украина в подарок получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств – за счет принятого вчера Решения Совета Министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи – 1,2 млрд евро", – отмечает Порошенко. Еще часть денег он предлагает направить из "Большого строительства".

"Надо сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы – за единство. И потому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, стимулирующее межпарламентское сотрудничество", – резюмирует Петр Порошенко.