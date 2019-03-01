Порошенко распорядился запустить аэропорт Мариуполя

Мариупольский аэропорт не работает с июня 2014 года. Фото: atr.ua

Президент Петр Порошенко поручил разработать программу запуска аэропорта города Мариуполь Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил

"Сегодня я поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и голове областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", - сказал Порошенко.

"Если нам удастся эффективно провести переговоры с Европейским Союзом, сделать обновление и электризацию железнодорожной полосы, то после этого мы приблизим в Мариуполь и Интерсити", - подчеркнул Порошенко.

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19 июня 2014 года аэропорт Мариуполя закрыли. Он вместе с Краматорским и Северодонецким стали ключевыми пунктами обороны украинской армии на соответствующих направлениях. Даже когда Мариуполь был временно оккупирован ДНР, в аэропорту размещались наши военные и именно с аэропорта началось освобождение города.