Порошенко распорядился запустить аэропорт Мариуполя

Президент Петр Порошенко поручил разработать программу запуска аэропорта города Мариуполь Донецкой области.
Об этом глава государства сообщил
"Сегодня я поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и голове областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", - сказал Порошенко.
"Если нам удастся эффективно провести переговоры с Европейским Союзом, сделать обновление и электризацию железнодорожной полосы, то после этого мы приблизим в Мариуполь и Интерсити", - подчеркнул Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На этот раз в Египет: из аэропорта "Полтава" запланировали первый вылет в марте
19 июня 2014 года аэропорт Мариуполя закрыли. Он вместе с Краматорским и Северодонецким стали ключевыми пунктами обороны украинской армии на соответствующих направлениях. Даже когда Мариуполь был временно оккупирован ДНР, в аэропорту размещались наши военные и именно с аэропорта началось освобождение города.
Комментарии