Порошенко пытаются снять с выборов. Дело передали судье Вовку

Партия "Европейская Солидарность" прокомментировала иск против ее лидера Петра Порошенко с требованием снять его с регистрации на внеочередные выборы. Фото: ТСН

Шестой Апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии "Европейская Солидарность" с требованием снять Петра Порошенко с регистрации за якобы нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева, сообщили в пресс-службе партии "ЕС".

"Иск шит белыми нитками. Очевидно, что он не имеет никаких перспектив. Его можно было бы рассматривать как курьез, но в то же время мы знаем репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя - Павла Вовка. Избежав аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим", - говорится в заявлении политсилы.

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Как сообщили в "Европейской солидарности", решение суда будет обжаловано в Верховном Суде.

Ранее Шестой апелляционный административный суд Киева признал, в частности, незаконной национализации "Приватбанка", приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли евромайдан.